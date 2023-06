Her bir sigarada uyarı bulunacak

DÜnyada ilk kez Kanada'da uygulanacak olan bir sağlık adımı ses getirdi. Yakın zaman içinde yürürlüğe girecek uygulamada sigara paketlerinin üzerinde yer alan sağlık uyarıları, şimdi her bir sigaranın üzerinde yer alacak. Buna göre sigaraların üzerine "Çektiğiniz her nefeste zehir var", "Sigara kanser yapar", "Sigara çocuklara zararlı" ve "Sigara organlarınıza zarar veriyor" gibi uyarılar yazılacak. Yapılan açıklamada Kanada hükümetinin, ülkedeki tütün kullanımını 2035'e kadar yüzde 5'in altına düşürmeyi hedeflediği kaydedildi. Kanada'da sigara tüketiminden her yıl 45 bin kişinin öldüğü kaydedildi. Yeni düzenleme 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.