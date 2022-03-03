Dünyanın en büyük orta açıklığı unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak olan top mermisi figürleri Gelibolu'ya ulaştı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasındaki kulelerin üzerine konulacak 4 top mermisinin her biri 75 ton ağırlığında.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulelerinin üzerine yerleştirilecek, Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri, 'GMK-1' adlı gemiyle Gelibolu'ya getirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü' projesinin tüm kalıcı çelik imalatlarını bitiren Çimtaş, kulelerin üzerine konulacak top mermisi figürlerinin imalatını tamamladı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde olan anıtsal yapılar, Bursa'nın Gemlik ilçesinden 'GMK-1' adlı gemiye yüklenerek yola çıktı ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu noktaya ulaştı.

3'üncü ayın 18'ini yani Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasındaki kulelerin üzerine konulacak 4 top mermisi figürünün montajı ise ilerleyen günlerde yapılacak.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımıyla da dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.