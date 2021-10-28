Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri İstanbul genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranmaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 85 adrese baskın düzenlendi, bu baskınlarda haklarında kesilmiş cezaları olan tam 52 kişi gözaltına alındı.

Her biri suç makinasıydı tek tek yakalandı | Video

Gözaltına alınan şahıslardan Orhan E.'nin gasptan 19 yıl, Hüseyin D'nin yağmadan 17 yıl, Cüneyt S'nin yağmadan 16 yıl, Erkan E'nin hırsızlıktan 16 yıl, Gökhan Ö'nün adam öldürmeden 15 yıl, Erol P'nin adam öldürmeden 11 yıl, Bedrettin Y'nin hırsızlıktan 11 yıl kesilmiş cezasının olduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıslar gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra bölge polis merkez amirliklerine teslim edildi.