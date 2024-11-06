“Her damlada hayat vardır” için Türkiye rekoru

Türk Kızılayı'na katkı sağlamak adına düzenlenen kan bağışı kampanyası 5 Kasım günü İstanbul Kartal'da Şehit Er Yıldıray Biroğlu İlkokulu'nda okulun kapalı spor salonunda gerçekleşti. Günler öncesinden hazırlıklarına başlanan ve duyuruları yapılan etkinlik sabah 08.00 itibariyle başladı, 24.00'da sona erdi.

"HER DAMLDA HAYAT VARDIR"

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve "her damlada hayat vardır" düşüncesiyle yola çıkılan anlamlı etkinlikte okul öğrencileri de büyük rol aldı. Öğrencilere gelecekte kan vermeye teşvik etmek, bu önemli bilinci aşılamak için miniklerin davetiyle öğretmenleri, velileri, aileleri, yakınları ve duyarlı vatandaşlar kan bağışında bulundu. Duyarlı öğrencilerin varlığı ile geleceğin kan bağışçılarının kazanımına yönelik bir etkinlik düzenlenmiş oldu.

2071 KİŞİYLE TÜRKİYE REKORU KIRILDI

Geçen yıl 1517 kişinin kan bağışı yaptığı etkinlikte bu yıl ise geçen yılın yanı sıra bir de Türkiye rekoru kırıldı. Bir günde bir noktada verilen kan bağışı baz alındığında 2071 kişinin kan bağışı yaptığı etkinlik ile bir rekora da imza atıldı. Vatandaşlar kan vermenin ve şifa olmanın mutluluğunu yaşarken gece saatlerinde biten etkinliğin son anına kadar akın akın kan verme işlemi devam etti. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı personeli de kampanyaya yoğun ilgi göstererek çok sayıda kişi kan bağışında bulundu. Etkinliğe Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı da katılarak kan bağışında bulunurken, okul müdürü Hasan Kurt'a bu duyarlı etkinliklerinden ötürü tebriklerini iletti.