Her denilene inandı binlerce lirasını kaptırdı: İğnecisi kâbusu oldu

Film senaryolarına taş çıkartacak olay Çanakkale 18 Mart Üniversitesi doktora öğrencisi Vesile Çavuşoğlu'nun 2023 yılının Ağustos ayında özel bir hastanede tedavi olmasıyla başladı. İddiaya göre, Yeşile Çavuşoğlu, doktorun verdiği iğneyi vurulmasının ardından hastaneden ayrıldığı sırada kendisini hemşir olarak tanıtan Ç.C. tarafından telefonla arandı. İkili arasında bir süre sonra duygusal bir ilişki başladı.

"Çin'den ucuza mal getireceğim"

İddiaya göre 2024 yılının mart ayında kız arkadaşı Vesile Çavuşoğlu'nu arayan Ç.C. " Çin'den elektronik eşya getirip satacağım. Biraz eksiğim kaldı. Karlı bir iş. 100 bin TL'ye ihtiyacım var" dedi. Erkek arkadaşına güvenen Çavuşoğlu, özel bir bankaya başvurarak 100 bin Tl kredi çekerek aynı gün Ç.C.'nin hesabına aktardı.

Kredi kartını istedi

Aradan birkaç gün sonra ise kız arkadaşına "çok az bir eksiğim kaldı" diyen Ç.C. kredi kartını isteyip karttan çeşitli zamanlarda para çekmeye başladı. Kredi kartı limiti dolan kredi çekemeyen genç kıza taksitle telefon almayı teklif eden Ç.C. , kız arkadaşına aldırdığı lüks 2 telefonu da satarak nakit paraya çevirdi.

Ödeme tarihinde telefonlarını kapattı

Evlenme umuduyla erkek arkadaşının her istediğini yerine getiren genç kız, kredi ödemelerinin geldiğinde erkek arkadaşının taksitleri yatırmadığını ve telefonları da açmadığını görünce dolandırıldığını anladı.

Annesi de tehdit etti

Erkek arkadaşına bir türlü ulaşamayan Çavuşoğlu, erkek arkadaşının ailesini arayıp yaşadıklarını anlatınca hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre ilaçlarını alamadığını ve hacizlerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Çavuşoğlu'nu dinleyen Ç.C.'nin anne ve babası genç kızın hesabına 250 Tl aktarıp "verirken bize mi sordun. Bizi bir daha arama" diyerek tehdit etti.

Savcılığa şikayetçi oldu

Parasını bir türlü alamadığı gibi sürekli tehdit edilen genç kız, Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına başvurarak Ç.C., anne A.C. ve baba S. C. hakkında şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren hastane yönetimi ise Ç.C.'nin işine son verdi. Korkudan okula gidemeyen ve ailesinin evine sığınan Vesile Çavuşoğlu, " O adam hayatımı kararttı. 500 bin liraya yakın paramı aldı. Beni sürekli oyaladı ve aldattı. Parayı isteyince de tehditler savurmaya başladı. Sadece o değil ailesi de sürekli parayı istediğimde tehdit ediyor. Duygularımla oynadığı yetmiyormuş gibi bir de beni dolandırdı. Şuan hacizlerle karşı karşıyayım. Borçlarını ödemesini istiyorum" dedi.