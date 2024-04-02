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Giriş Tarihi: 3.4.2024

Her durumda hayatta kalıyorlar

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ABD'deki Wyoming Üniversitesi (UW) liderliğindeki bir araştırma ekibi, su ayılarının yaşam süreçlerini yavaşlatmak için hücrelerinin içinde jel oluşturan proteinler kullandığını buldu. Independent'ın haberine göre tardigradlar, yani su ayıları, dünyanın en yok edilemez yaşam formlarından biri ve ekstrem koşullarda hayatta kalma becerisi gösteriyor. Tamamen kurutulduklarında, dondurulduklarında, 150 santigrat derecenin üzerinde ısıtıldıklarında, bir insanın dayanabileceğinin birkaç bin kat ötesinde ışığa maruz kaldıklarında ve hatta uzay boşluğunda hayatta kalabiliyorlar. Uzmanlar şimdi insanlarda da yaşlanmayı durdurmanın yollarını arayacak.
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Her durumda hayatta kalıyorlar
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