‘Her gebeye bir ebe’ ile doğum stresine son

İzmir'de yaşayan anne adayları, hamilelik süreçlerini Sağlık Bakanlığı'nın 'Her gebeye bir ebe' uygulaması ile daha güvende geçiriyor. İzmir Şehir Hastanesi'nde anne olmaya hazırlanan Begüm Görücü (29) ile Yağmur Öztürk (25), ebeleri Sinem Koca Canlı'nın rehberliği sayesinde doğuma, stresten uzak hazırlanıyor. Ebe Canlı, hamilelik süreci boyunca anne adaylarının tansiyon, boy ve kilo ölçümlerini düzenli olarak yaptığını belirtti. Gebelere ruhsal açıdan da destek olduğunu kaydeden Canlı, "Gebeler hastanemize başvurdukları andan itibaren birebir görüşmeler sağlıyoruz. Fiziki olarak onları değerlendirdikten sonra doğum eylem süreçlerini onlara anlatıp, ardından hangi durumlarda hastaneye başvurmaları gibi süreçleri anlatıp değerlendiriyoruz. Kendilerini bilgilendiriyoruz" dedi. DHA