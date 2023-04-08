Her gün 22 bin çocuk açlıktan ölüyor...100 milyondan fazlası sokakta yaşıyor

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan 'Sokak Çocukları Raporu' dünyanın dört bir yanında yaşanan insanlık trajedisini rakamlarla gün yüzüne çıkardı. Rapora göre, dünyada her gün 22 bin çocuk yoksulluk sebebiyle vefat ederken 100 milyondan fazlası sokaklarda yaşıyor, 200 milyonu aşkın çocuk ise işçi olarak çalışıyor.

1 MİLYAR ÇOCUK YOKSULLUKLA YÜZ YÜZE

Başkan Murat Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğündeki Mavi Salon'da düzenlenen basın toplantısında, dünya üzerinde her dört çocuktan birinin savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşadığını, 1 milyar çocuğun çok boyutlu yoksullukla yüz yüze olduğunu söyledi.





200 MİLYON ÇOCUK ÇALIŞMAK ZORUNDA

Başkan Yılmaz, dünyada yaklaşık 200 milyona yakın çocuğun çalışmak zorunda kaldığını, sayıları 80 milyona varan mültecilerin yarısını da yine çocukların oluşturduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu başlıklara dahil olan çocukların önemli bir kısmı da sosyal yetimler olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde bakıldığında 2,5 milyarlık dünya çocuk nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan 1 milyar çocuğun yetim statüsünde olduğunu söyleyebiliriz."

ACI TABLO YOK SAYILIYOR

Yılmaz, raporun hazırlık sürecinde araştırmacıların net rakamlara ulaşmakta zorlandığına dikkati çekerek dünya genelinde adeta çocuklara yaşatılan acıların yok sayıldığını üzülerek gördüklerini vurguladı. Yetim Vakfı olarak böylesi bir duruma asla katlanamayacakları için dünyada yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla sokak çocuklarına odaklandıklarını belirten Yılmaz raporda, çocukları sokağa iten sebepleri, sokakta karşılaştıkları problemleri, dünyada ve Türkiye'de sokak çocuklarının içinde bulunduğu şartları, sivil toplum kuruluşlarının ve devletlerin bu konuda neler yaptıklarını araştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

4.5 MİLYON DEPREMZEDE ÇOCUK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 4,5 milyon çocuğun etkilendiğini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: "Enkaz altında vefat eden çocuklarımız olduğu gibi ebeveynlerini kaybederek yetim ve öksüz kalan çocuklarımızın sayıları da az değildir. Bununla birlikte koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan 350 bin başvuru, çocuklarımıza sahip çıkma anlamında oldukça manidardır. Yetim Vakfı olarak bizler de acil insani yardımlar ve psiko-sosyal destek anlamında ilk günden beri deprem bölgelerinde yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 30 milyonda TL değerinde 55 TIR dolusu yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Bölgedeki çocuklara yönelik psikososyal destek etkinliklerimiz ise 5 ayrı noktada haftalardır aralıksız sürüyor. Her şey normale dönünceye kadar bölgede olacağız."