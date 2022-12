Her iki çocuktan biri grip

Havasıcaklıklarında yaşanan ani değişikliklerin etkisiyle grip ve influenza vakaları her geçen gün artıyor. Uzmanlar gribe karşı korunmak için alınması gereken önlemleri SABAH'a anlattı.: Şu anda her 2 çocuktan biri influenza ve grip pozitif. Erişkinlerde biraz daha az görülüyor ama zaman geçtikçe erişkinlere de sirayet edecektir. Nezle etkenlerini çok görüyoruz ve bu daha ateşsiz gidiyor. 3 yıldan sonra ilk defa maskesiz bir kış geçiriyoruz, bunu bekliyorduk. Gripte belirtiler 38 derece üzeri ateş, performans düşürecek düzeyde kas eklem ağrısı, boğaz, baş ağrısı ve öksürük oluyor. Nezlede ise ateş çok olmuyor, burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı gibi bulgular görüyoruz. Toplu taşıma araçlarında ve sinema, tiyatro salonu ya da toplantı odaları gibi kalabalık alanlarda maske takılmasını öneriyoruz. Bu virüsler temasla bulaştığı için el hijyeni de çok önemli. El dezenfektanları cepte bulunsun. Çocukların çoğu geçirdi fakat erişkinlerde patlama olmayışı şaşırtıcı. Erişkinlerde yayılırsa vaka sayıları artar.: Son 2-3 haftadır özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz grip, nezle ve Kovid vakalarında bir hareketlenme var. Bu da özellikle çocuk kliniklerinde hastane başvurularına daha fazla sebep oluyor. Erişkinlerde de sıkça görmeye başladık. Bu virüsleri tamamen belirtiler üzerinden ayırmak çok kolay değil. Şu an hepsi görülebilir. Hepsi birbirine karıştı demek de doğru değil. Kovid döneminde maske kullanım oranı yüksekti. Kovid dışındaki bu hastalıklar da önceki yıllara göre daha az görülüyordu. Bu sene bunların görülme oranında bir artış var. Bu artış doğal olarak hastanelere de yansıyor" dedi. Karaali, "Bunlar bulaş yolları az çok belli olan hastalık. Kapalı, havasız alanlarda damlacık yoluyla bulaşıyor. Kalabalıkta olabildiğince bulunmamak, vücut direnci açısından da tam hava sıcaklıklarının ani değiştiği dönemlerde iyi dinlenip düzenli beslenmek bu süreci en hafif hasarla atlatmayı sağlayacak. Hasta olan ya da hastalık belirtileri olan çocukların belirtiler geçene kadar mümkün olduğunca evde istirahat etmesi gerekiyor. Ayrıca bol sıvı ve meyve tüketerek bu süreci atlatabiliriz.