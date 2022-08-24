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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Her patlamada sallanıyorlar

Kocaeli’nin Yukarı Hereke bölgesindeki taş ocaklarındaki kontrollü patlamalar, mahalleliyi isyan ettirdi. Patlamaların sarsıntıları nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. Muhtar Halil Taş: Her patlamada deprem olmuşg ibi sallanıyoruz

DHA
Her patlamada sallanıyorlar
Körfez ilçesi Yukarı Hereke bölgesindeki 2 taş ocağında kontrollü patlamalar, yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan mahallelinin tepkisine neden oluyor. Neredeyse her gün devam eden çalışmalar sırasında kullanılan patlayıcılardan çıkan ses çevre halkını olumsuz etkilerken, patlama sırasında oluşan sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş, patlamalar nedeniyle evlerin hasar gördüğünü belirterek, "Dinamit atarken mahalle beşik gibi sallanıyor. Bu taş ocağı bizim mahalleye zarar veriyor. Bana her gün mahalleliden çok fazla şikayet geliyor ama maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Şu anda neredeyse her evde tahribat var. Özellikle merdivenlerin etrafında çatlamalar var. Patlama olurken her yer sallanıyor, deprem oluyor gibi sallanıyor" dedi. Patlamalar sonrası sarsıntılara bir çözüm bulunmasını talep eden mahallelilerden Temel Şahin, "Taş ocaklarında patlama olduğu zaman biz burada deprem oluyormuş gibi hissediyoruz. Evimizdeki merdivenlerde çökme, duvarlarda çatlaklar var, bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? İlk başlarda dinamit atıldığında direk televizyona bakıyorduk nerede deprem oldu diye, o kadar şiddetli oluyordu sarsıntı. Eşim defalarca uykudan 'deprem oluyor' diye kalktı. Çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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