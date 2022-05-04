Her satırı korkunç boşandığı eşi kabusu oldu! "Yüzüme idrarını yaptı, 21 yerimden bıçakladı"

Gaziantep'te babasına ait bir pastaneden çalışan E.S. bundan 14 yıl önce S.S. ile bir evlilik yaptı bu evlilikten 3 'te çocukları dünyaya geldi. E.S.'nin iddiasına göre eşi uyuşturucu kullanmaya başlayınca tamamen bambaşka biri oldu ve artık evleri hem ona hem de çocuklarına zindan olmaya başladı.