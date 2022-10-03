“Her sekiz kadından biri meme kanseri”

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla önemli mesajlar veren Radyoloji uzmanı Doç. Dr. İnanç Güvenç, meme kanserinde risk konusunda büyük hataların yapıldığına dikkat çekti. Meme kanserinin her sekiz kadından birinde görüldüğünü söyleyen Güvenç, "Genç kızlıktan itibaren kadınlarımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Annesinde, ablasında olmadığı için kendisinin riskte olmadığını düşünen çok hastamız var. Meme kanserinin sadece yüzde 10'u ırsi" dedi. "Meme kanserindeki altın cümle 'erken teşhis'" diyen Güvenç, "Özellikle meme kanserinde birinci evrede teşhisi konulan hastalarda tedavi yüzde 95'in üzerinde başarıyla sonuçlanıyor. Artık biz çok az hastamızı meme kanserinden kaybediyoruz" ifadesini kullandı.