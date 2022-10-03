Haberler Yaşam Haberleri “Her sekiz kadından biri meme kanseri”
Giriş Tarihi: 4.10.2022

“Her sekiz kadından biri meme kanseri

Rana BÜYÜKTAŞ
“Her sekiz kadından biri meme kanseri”
1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla önemli mesajlar veren Radyoloji uzmanı Doç. Dr. İnanç Güvenç, meme kanserinde risk konusunda büyük hataların yapıldığına dikkat çekti. Meme kanserinin her sekiz kadından birinde görüldüğünü söyleyen Güvenç, "Genç kızlıktan itibaren kadınlarımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Annesinde, ablasında olmadığı için kendisinin riskte olmadığını düşünen çok hastamız var. Meme kanserinin sadece yüzde 10'u ırsi" dedi. "Meme kanserindeki altın cümle 'erken teşhis'" diyen Güvenç, "Özellikle meme kanserinde birinci evrede teşhisi konulan hastalarda tedavi yüzde 95'in üzerinde başarıyla sonuçlanıyor. Artık biz çok az hastamızı meme kanserinden kaybediyoruz" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu! Bakan Soylu detayları açıkladı: Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli
Son Dakika: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar...
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Benzin fiyatları ne kadar, il il kaç TL oldu? 3 Ekim 2022 bugün motorine / benzine indirim var mı, gelecek mi? Güncel LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
Bakan Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi! Taksim'den 30 dakikada gidilebilecek
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
“Her sekiz kadından biri meme kanseri”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA