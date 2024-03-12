Her şey biber gazı ile başlamış... Cinayetin şifreleri böyle çözüldü

İstanbul Fatih'te 8 Haziran 2023 tarihinde Nişanca Mahallesi'nde deneme amaçlı satın aldığı dükkanda, biber gazı sıkan otel işletmecisi Özcan K., ile esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olay yerinden ayrılan otel işletmecisi Özcan K., isimli saldırgan, daha sonra pompalı tüfekle olay yerine gelerek ateş etmeye başlamış, esnafların silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken esnaf oldukları öğrenilen Beşir A. ve yeğeni Harun K. hayatını kaybetmişti.

BİBER GAZI SIKIP UZAKLAŞTI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede otel işletmecisi Özcan K., isimli şüphelinin, ücretini ödeyerek biber gazı satın aldığı deneme amaçlı dükkanın içinde etrafa sıkıp uzaklaştığı anda orada bulunan maktul Beşir A., sol elini ileriye uzatarak tepki gösterdiği belirtildi. İkilinin arasında yaşanan tartışma sonrası Beşir A'nın otel işletmecisi Özcan K.,'nin giderken arkasından konuşması üzerine tartışmaya diğer şüpheli esnaflar olan Garip K. ve Mazlum F. ve yeğeni Harun K'nın dahil olması üzerine olay kavgaya dönüştü.

ŞÜPHELİ KAMERANIN FİŞİNİ ÇEKTİ

Beşir A., Garip K., Mazlum F. Ve Harun K; otel işletmecisi Özcan K.,'yi darp etmeye başladı. Özcan K., işletmiş olduğu oteline giderek tüfeğini alıp avcı yeleğini giyip olay yerine döndü. Maktuller ve şüpheliler tarafından hazırlık yapıldığı, şüpheli Garip K., dükkanının tezgahın altındaki silahı kontrol ettiği, Beşir A., Mazlum F'nın işyerlerindeki bıçağı alarak Özcan K.'yı beklediği belirtildi. Şüpheli Garip K'nın güvenlik kamerası kayıt cihazının fişini çektiği ve görüntülerin devamının temin edilemediği ifade edildi.

KAÇMAK İSTERKEN VURDU

İddianamede maktul Harun Kaya'nın el svaplarında artış atığı belirlenip 2 adet mermi kovanının kendisine ait olduğu tespit edildi. Özcan K., tüfek ile Harun K.,yı 3 el ateş ederek vurduğu, kaçmak isteyen Beşir A.,'yı kovaladığı sırada sırtından bir el ateş ederek vurup ikisini öldürdüğü kaydedilirken, Olay yerinde Garip K., ait mermi kovanları bulundu.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Şüpheli Mazlum F., Garip K'nın olayın başlangıç aşamasında maktul Beşir A, ile birlikte Özcan K'yı kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde, kasten yaralama suçu işlediği dile getirildi. Şüpheli Özcan K'nın müebbet hapsi istendi. Şüpheli Garip K. için 18 yıl istenirken, Şüpheli Mazlum F'nin ise 3 yıl hapsi istendi.