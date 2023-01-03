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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Her şey çocuklar için

Van’da 7 arkadaş tarafından kurulan Minik Çocuklar Grubu, Doğu illerindeki köyleri gezerek çocukların bot, mont gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. 6 okula da kütüphane kuran grubun kurucusu Diyar Orhan: Tek ortak paydamız merhamet

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Her şey çocuklar için
Van'da yaşayan spor eğitmeni Diyar Orhan, Ekim 2020'de üniversite öğrencisi olduğu dönemde 6 arkadaşıyla birlikte Minik Çocuklar Grubu'nu kurdu. Amaçları ise Van ve diğer Doğu illerinin köylerindeki çocukların ihtiyaçlarını karşılayıp yüzlerini güldürmekti. Sosyal medya üzerinden kurulan grup, Mart 2021'de dernekleşti.



Temin ettikleri ayakkabı, giysi, oyuncak, bot, mont, atkı, bere gibi giyeceklerle yollara düşen grup üyeleri, yanlarında özellikle yaş pasta, meyve suyu, çikolata gibi yiyecekler de götürüyor. Hediye edilen giyeceklerle mutlu olan çocuklara bir de pasta kesiliyor. Üniversite öğrencisi gönüllülerinden oluşan grup bugüne kadar 6 okula da kütüphane kurdu.




'BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞTIK'
Şimdiye kadar binlerce çocuğa ulaşarak yüzlerini güldüren grubun gönüllü üyeleri de 300'ü aştı. Grubun kurucusu Diyar Orhan, "Kim olduğunuz, nerede hangi dili konuştuğunuz, nerede yaşadığınız hiç önemli değil. Tek ortak paydamız merhamettir. Her geçen gün daha çok çocuğa ulaşıp birlikte mutlu oluyoruz. Bazen köyler çok uzakta ve yolları bozuk olabiliyor. Yorgun düşebiliyoruz ama biliyoruz ki oradaki çocuklar bizi bekliyor. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü grubumuz da her geçen gün büyüyor. Daha binlerce çocuğa ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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