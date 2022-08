‘Her şey dahil’ modeli saç ekimi turizmini uçurdu

Türkiye, 2015'ten bu yana saç ekimi turizminde yakaladığı hızlı ivmeyi sürdürüyor. Özellikle pandemi sonrasında 'her şey dâhil saç ekimi' konseptinin yaygınlaşmasıyla Türkiye, bu alanda lokomotif ülke haline geldi. Ortalama 2 bin Euro'ya mal olan VIP karşılamalı, konaklamalı ve İstanbul turlu programlar büyük rağbet görüyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar, saç ekimi için akın akın Türkiye'ye geliyor. Sektördeki tüm göstergeler, Türkiye'nin saç ekiminde dünyanın en çok tercih edilen ülkelerinden biri, hatta birincisi olduğunu gözler önüne seriyor. SABAH, Türkiye'nin saç ekiminde tartışılmaz hale gelen liderliğinin sırrını, sektör temsilcileri, doktorlar ve hastalarla görüşerek araştırdı. Sağlık turizminin önemli bir parçasını oluşturan saç ekiminde özellikle fiyat ve performans bakımından Türkiye'nin çok iyi olduğunu söyleyen Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, "İnsanlar gelip iki gece otel, havaalanı transferleri ve saç ekimi olmak üzere her şey dâhil ortalama bin 500-2 bin Euro'ya saç ekimi yaptırıyorlar. Avrupa'da bu rakamlar yeni açılan kliniklerde yaklaşık 5 bin Euro civarında. Yerli doktorlar ise yaklaşık 8-10 bin Euro'ya yapıyor. Yani yaklaşık 3'te 1 fiyatına gelip saçlanıp gidebiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye bu konuda kalite ve fiyat avantajını koruyor" diye konuştu.Kovid sonrası 2022'nin ilk yarısında Türkiye'nin yaklaşık 550 bin saç turisti ağırladığını belirten Terziler, "Kovid öncesi 2019 yılında bu sayı yaklaşık 750 bin kişiydi ve ciro 1 buçuk milyar doları buldu. Bu sene 2 milyar doları bulması bekleniyor. 2022'de toplam sağlık turizm cirosunun ise 4 milyar doları bulması bekleniyor. Gelen hastaların yüzde 60'ı tavsiye üzerine geliyor. Avrupalı insanlar buraya gelip özel kliniklerde, hastanelerde hayran kaldığı hizmet tarzıyla buluştuğu zaman çok memnun kalıyor ve ülkelerine döndüklerinde başkalarına da tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla şu anda memnuniyet hat safhada diyebilirim. Saç ekimi için 100'den fazla ülkeden ülkemize sağlık turisti geliyor. Kıta Avrupa'sı başta olmak üzere İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya başı çeken ülkelerden. Kıta Avrupa'sı dışında da Brezilya, Arjantin, Kanada hatta Avustralya, Yeni Zelenda ve İsrail'e kadar birçok ülkeden sağlık turisti misafir ediyoruz" dedi.Türkiye'de saç ekiminde ameliyatsız yöntemin uygulandığını belirten Terziler, "Amerika şu anda ameliyatlı tekniği kullanıyor. İnsanlar saç ekiminde ense bölgesinin kesilmesini istemiyor. Dolayısıyla şu anda bizim ameliyatsız tekniği çok iyi ve uygun fiyata yapmamız Türkiye'nin cazibe merkezi haline gelmesini sağladı. Özellikle 2015'ten sonra Türkiye'de saç ekiminde yukarı doğru bir ivme yakalandı. Son 8 yıldır ülkemiz yükselen trendle bir yolculuk yapıyor. Özellikle pandemi sürecinde Türkiye'de tedavinin çok iyi yapılması, yoğun bakımların alt yapısının çok iyi olması ülkemizde estetik, saç ve göz tedavisinin dışında genel sağlık hizmetlerine de talepleri arttırdı" diye konuştu.SAĞLIK turizmi şirketi işleten Usame Karakış ise, "Yurt dışından gelen misafirlerimizi havalimanından VIP araçlarla alarak oteline yerleştiriyoruz. Ertesi gün özel hastanelerde hijyenik koşullarda işlemini gerçekleştiriyoruz. İşlem sonrası misafirlerimizi yine VIP araçlarla ve tercüman eşliğinde İstanbul turu yaptırarak tekrar oteline bırakıyor ertesi gün de havalimanından ülkesine uğurluyoruz. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşayan kişi çok kolay ve kısa bir süre içerisinde ülkemize gelerek hem işlemini hem tatilini uygun fiyatlara ve kaliteli bir şekilde yapıp geri dönüyor" dedi.ÖZEL bir tıp merkezinde saç ekimi koordinatörü olan Dr. Yakup Uçar şöyle konuştu: "Hastalarımız memnun kalmanın da ötesinde ülkesine döner dönmez saç ekimi yapmak isteyen ama nerede yapacağından emin olmayan arkadaşlarını yönlendiriyor. Türkiye'nin saç ekiminde en önde olmasının önde gelen 3 sebebi var. Birincisi doktorların kaliteli eğitim sürecinden geçmesi ve uzun yıllarda oluşan tecrübesi. İkincisi fiyat politikası. Üçüncü ise İstanbul'un olağanüstü turizm potansiyeli. Ülkemiz saç ekimi ve diğer estetik tedaviler için bir eğitim üssü olma yolunda da hızla ilerliyor. Yabancı uzmanlar burada eğitim alarak ülkesine dönüyorlar."EKİPLE ÇALIŞTIK' ÖZEL bir klinikte saç ekimi yaptıran Cenan Fidanoğlu (30), "25 yaşımdan beri saçlarım dökülüyordu ve bu moralimi çok bozuyordu. 7 ay önce tedavi oldum ve şu an saçlarım çıkmaya başladı. Sağlık söz konusu olduğu için çok araştırdım ve titiz davrandım. En tecrübeli ve güvenilir olduğunu düşündüğüm yere gittim. 2 bin 500 Euro ödedim ve iyi bir ekiple çalıştık. Her süreç çok profesyoneldi. Hiçbir şikâyetim olmadı ve çok memnun kaldım" dedi.