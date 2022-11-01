Haberler Yaşam Haberleri Her şey Havva Nur için
Giriş Tarihi: 1.11.2022 12:47 Son Güncelleme: 1.11.2022 12:55

Her şey Havva Nur için

Antalya’da ikinci kez kanser ile mücadele eden Havva Nur Aydın’ın (19) motora karşı tutkusunu öğrenen Hayat Motorcuya Güzel ekipleri ellerinde çiçeklerle evine ziyarete giderek moral gezisi düzenledi. Havva Nur Aydın’ı ve annesi Hatice Yılmaz’ı evinden alarak kent merkezinde gezinti yaptı. Motorcuların gezisi le moral bulan Havva nur, “İyi ki varsınız. Bana verdiğiniz bu moral ile bu sinsi hastalığı yeniden yeneceğim” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Her şey Havva Nur için

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisiyken kemik ve akciğer kanseri olduğu belirlenen Havva Nur Aydın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde 5 yıldır süren zorlu mücadeleyi 2018 yılında kazanıp, yeniden sağlığına kavuştu.

Hastalığı nedeniyle eğitimine de ara vermek zorunda kalan Havva Nur Aydın, yarım kalan eğitimini tamamladı. Hayata dört elle sarıldı. Hastalığı süresince makyaj öğretmenliği öğrendiği için çalışma hayalı kurmaya başladı.

HASTALIĞI YENİDEN NÜKSETTİ

Havva Nur Aydın'ın hastalığı 2021 senesinde ise tekrar nüksetti. Sinsi hastalıkla yeniden mücadeleye giren Havva Nur için bu kez kentteki tüm motorcular seferber oldu. Motorcu İsmail Biçer, ''Biz Havva Nur'un hayalini gerçekleştirdik. Şimdi mücadelenin geri kalan kısmı onda. Her zaman ona destek olmaya devam edeceğiz ve hastalığını yenerek bir makyaj sanatçısı olacak'' diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçıya büyük şok! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Son dakika: CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
Son dakika: Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı! CHP’ye katılan o ismin PKK’ya destek paylaşımları ortaya çıktı
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
FETÖ’nün firar rotası
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Her şey Havva Nur için
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA