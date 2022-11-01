Her şey Havva Nur için

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisiyken kemik ve akciğer kanseri olduğu belirlenen Havva Nur Aydın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde 5 yıldır süren zorlu mücadeleyi 2018 yılında kazanıp, yeniden sağlığına kavuştu.

Hastalığı nedeniyle eğitimine de ara vermek zorunda kalan Havva Nur Aydın, yarım kalan eğitimini tamamladı. Hayata dört elle sarıldı. Hastalığı süresince makyaj öğretmenliği öğrendiği için çalışma hayalı kurmaya başladı.

HASTALIĞI YENİDEN NÜKSETTİ

Havva Nur Aydın'ın hastalığı 2021 senesinde ise tekrar nüksetti. Sinsi hastalıkla yeniden mücadeleye giren Havva Nur için bu kez kentteki tüm motorcular seferber oldu. Motorcu İsmail Biçer, ''Biz Havva Nur'un hayalini gerçekleştirdik. Şimdi mücadelenin geri kalan kısmı onda. Her zaman ona destek olmaya devam edeceğiz ve hastalığını yenerek bir makyaj sanatçısı olacak'' diye konuştu.