Her şey kendini sevmekle başlıyor

İstanbul'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 'nde düzenlenen etkinlikte, "Meme Kanserinin Farkındayız-Nasıl Korunabiliriz" konulu bir seminer düzenlendi. Genel Cerrah Doç. Dr. Ebru Şen tarafından verilen seminerin ardından meme kanseri olan hastaların anlatımlarından oluşan bir video gösterimi yapıldı. Nefes Eğitmeni Şule Kocadölü ise, katılımcılara nefes seansı deneyimi yaşattı. Katılımcılardan Canan Erk 'in eşi müzisyen Volkan Erk Elvis Presley kostümüyle konser vererek katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Volkan Erk, bir yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan karısını öperek mutluluğuna ortak oldu. Eşi ve çocuğu için hayata tutunduğunu dile getiren Canan Erk, şunları söyledi: "İyi ki bu hastaneye gelmişim dedim ve hatta bu hastane benim için yapıldı diye düşündüm. Ebru hocam da doktor değil bir melek gibiydi ve bana hayat verdi. İlk öğrendiğimde çok endişelenmiştim sanki ölüm size 'merhaba' diyor. İyileşebileceğinizi düşündüğünüz ve tedavinin kolaylıkları söylendiği an ise 'Evet, herkes başardıysa ben de başarabilirim' diyorsunuz. Ben mememe dokunmaya korkuyordum ve kendimi muayene etmedim, dokunduğumda da zaten çok geç kalmıştım. Bütün kadınlar vücutlarına dokunmaktan korkmasınlar. Ben ilk saçlarımı kestiğimde 'Ne kadar güzelsin' dedim kendime. Kendini sevmekle başlıyor aslında her şey." Doç. Dr. Ebru Şen ise, "Kendi kendilerini muayene edip göğüs dokularını tanımalılar. Bunun yanı sıra 40 yaşından sonra düzenli olarak yılda bir mamografi kontrolleri yapılmalı. Kanser çağımızın hastalığı ve artık gençlerde de gözükmeye başladı. Üzücü ama genç hastalarda daha ciddi seyredebiliyor. Ne kadar erken teşhis edersek o kadar iyi" dedi.