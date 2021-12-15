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Giriş Tarihi: 15.12.2021 17:05 Son Güncelleme: 15.12.2021 17:31

Her şey minik Barkın için

ABBAS ÇAKAR
Her şey minik Barkın için

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Barış Kaplan ile bir bankada çalışan Havva Kaplan’ın, SMA Tip 1 hastası olan 4 yaşındaki çocukları Barkın’ın tedavisi için “SMA değil Barkın kazansın” sloganıyla başlatılan kampanya, gönüllüler tarafından farklı noktalarda yapılan kermes etkinlikleri ile devam ediyor.

Kocaeli'nde oturan ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Barış Kaplan ile İzmit'te bir bankada çalışan Havva Kaplan'ın, henüz 4 yaşındaki çocukları Barkın Kaplan'ın bir süre önce rahatsızlanması üzerine yapılan tetkikler sonucu SMA Tip 1 hastalığına yakalandığı belirlendi. Barkın için alınan raporlar sonrasında, hastalığın tedavisi için yurt dışına gitmesi ve fiyatı 2.1 milyon dolar olduğu öğrenilen ilaç tedavisine başlanması amacıyla Kocaeli Valiliğine başvurularak kampanya izini alındı.

SMA DEĞİL, BARKIN KAZANSIN

Kaplan ailesi "SMA değil, Barkın kazansın" sloganı ile başlattığı kampanya farklı noktada gönüllü ve yardımseverler tarafından kurulan kermesler ile devam ediyor. Yardımseverler, herkesten gönlünden geçen oranda, kermeslere ve kampanyaya destekte bulunmalarını beklediklerini ifade etti.

Kampanyaya, Vakıfbank'ta Havva Kaplan adına açılan TR69 0001 5001 5800 73142730 30 nolu İBAN'a para yatırarak destek olabilirsiniz.

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