Her şey Osman rahat nefes alabilsin diye...

Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Osman'ın yaşının ilerlemesi nedeniyle kalp kapağı altında darlık oluşturan kas bandı büyüdü ve nefes almasını zorlaştırdı. Bunun üzerine Farabi Hastanesine başvuran Osman, ameliyata alındı. Osman Karacan, riskli olan ameliyatın başarılı geçmesi sonucu sağlığına kavuştu.





Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özergin, "Hastamızda doğumsal bir kapak altı darlık mevcuttu ve küçük yaşlarda çok fazla basınç farkı oluşturmayan bu darlık hastanın büyümesiyle ilerleyerek 20 yaşına vardığında kalbin önünde çok büyük bir bariyer oluşturuyordu. Bu hastamızda temel problem kalp kapakçığına zarar vermeden kapakçığın altında bulunan kas bandının kesilerek kalbin önündeki mekanik bariyerin kaldırılması problemiydi.





Eğer bu başarılı olmaz ise kalp kapakçığının değişmesi ve hastanın hayat boyu kan sulandırıcı ilaçlar kullanması zorunlu hale gelecekti. Günümüzün ilerleyen teknolojisiyle harmonik bıçaklarla kapakçığa zarar vermeden zorda olsa bu kas bantlarının kesilerek ayrılması mümkün. Bu ameliyatla bu işlem gerçekleşti ve kalpten çıkışta oluşan daralma alanında 4 kat genişleme sağlandı" dedi.





'OSMAN'IM ARTIK RAHAT NEFES ALABİLİYOR'

Çok mutlu olduğunu belirten baba Kazım Karacan, "Osman 2,5 yaşında soğuk havale geçirdi. Daha sonraki bir gün ateşlendi. Ateşi 40 derecenin altına hiç düşmedi. Hastaneye gittiğimizde çocuğun kalbinde üfürme var dediler. Bizde masum bir üfürüm olduğunu söyledik. Ancak doktor masum bir üfürüm olmadığını söyledi.





Oğlum 42 gün boyunca hastanede yattı. Küçüklüğünden beri nefes almada problem yaşıyor. Arkadaşlarıyla spor yapamadı, oyun oynayamadı. Hiçbir sosyal aktiviteye katılamadı. Son zamanlarda sağlık sorunları iyice artınca buraya geldik. Ufuk hocamın yapmış olduğu başarıyı ameliyat sonucu oğlum sağlığına kavuştu. Osman'ım artık daha rahat nefes alıyor" diye konuştu.