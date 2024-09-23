‘Her şeyi satacağım’ deyince katletti

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde, babası Şerif Yalçın'ı (58) tabancayla vurarak öldürüp, cesedini banyoda parçaladıktan sonra ormanda yakarak dereye atan Canberk Yalçın (27) tutuklanırken, eşi Gözde Yalçın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayet Gözde Yalçın'ın itiraflarıyla çözüldü. JASAT tarafından çapraz sorguya alınan çiftten Gözde Yalçın, Yalçın ifadesinde, "Babasıyla anlaşamıyorlardı. Sürekli, 'Ben bu adamı öldüreceğim' diyordu. Babasının 'Her şeyi satıp buralardan gideceğim' demesi Canberk'i delirtti. Ben komşudayken babasını öldürüp, cesedi banyoda parçalamış" dedi. Canberk Yalçın ise cinayeti, "Babamla anlaşamıyorduk. Sürekli kavga ediyorduk. 'Her şeyi satıp buralardan gideceğim' dedi. Akşam olmasını bekledim. Silahla öldürdükten sonra cesedini banyoda parçalara ayırdım, ormanda yaktım" diyerek anlattı.