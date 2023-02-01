Her şeyini sahte polise kaptırdı gerçek polisler kurtardı

ADANA'DA 51 yaşındaki M.H.'ye telefonla ulaşıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Kimliğiniz terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti. Örgüte finans yardımında bulunmakla suçlanıyorsunuz" diyerek korkutup, M.H.'yi dışarı çıkartarak adliyeye doğru yönlendirdi. Evde yalnız kalan oğlu A.H. de eve gelen ve yine kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye 34 bin 500 dolar, 40 bin TL ve 70 bin TL değerinde ziynet eşyasını verdi. Zanlılar sonrasında ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan M.H. soluğu poliste aldı. Dolandırıcılar, Adana'dan Şanlıurfa'ya giderken yolda suçüstü yakalandı. Paranın bir kısmı, ziynet eşyasının da tamamı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.