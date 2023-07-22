Haberler Yaşam Haberleri Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı…
Giriş Tarihi: 22.7.2023 10:53 Son Güncelleme: 22.7.2023 11:08

Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı…

Tehdit, yağma ve yaralama başta olmak üzere çok sayıda suça karışan 39 kişilik bir suç örgütü çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar ve Esenyurt İlçeleri'nde Kerbela Y.'nin liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi. İstanbul, Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa'da çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet ve silahlı saldırı suçlarının karışan ve 8 farklı eylemleri tespit edilen çetenin 39 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. İki ruhsatsız tabanca, 100 mermi, bir hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Osmangazi Köprüsü' iftiralarına yanıt
Bakan Yumaklı açıkladı! Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Körfez ziyareti dönüşü çarpıcı açıklamalar: Devasa ölçekli anlaşmalar yaptık
SON DAKİKA | Beşiktaş 2 dakikada 2 transfer açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Madem öyle ablanızın suçu neydi?
Dünyanın umudu Türkiye! ABD'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Dikkat çeken liderlik vurgusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA