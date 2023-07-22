Her suça karışan çeteye operasyon: 39 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar ve Esenyurt İlçeleri'nde Kerbela Y.'nin liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi. İstanbul, Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa'da çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet ve silahlı saldırı suçlarının karışan ve 8 farklı eylemleri tespit edilen çetenin 39 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. İki ruhsatsız tabanca, 100 mermi, bir hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.