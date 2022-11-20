Her taşın altından o çıkıyor! Bilal’i kaçırdı; Azez’e kaçtı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı terörist Ahlam Albashir'e temin eden ve Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın kaçışına ilişkin yeni bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı.

Terörist Ahlam Albashir'i (23), korsan taksicilik yapan Yasir El Korali ile birlikte Taksim Meydanı'na götürdükten sonra Esenler'e dönen Bilal Hassan'ın, terör saldırısının yaşandığı gün Esenler'de yanında olan bir başka kişiyle bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdığı ortaya çıkmıştı. Firari Bilal Hassan ve yanındaki bir diğer kişinin ellerinde poşetler ve bir sırt çantası olduğu tespit edilmişti.

İddialara göre o isim; terörist Ahlam Albashir'e yardım ve yataklık eden, Ahlam Albashir ve Bilal Hassan ile aynı yerde kalan ve patlamadan sonra kaçtığı Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali'ydi...

1999 İDLİP DOĞUMLU

Eşyalarını alan firari Bilal Hassan'ın kaçışının, 13 Kasım Pazar günü saat 16.13'te gerçekleşen terör saldırısından dakikalar önce başladığı tespit edilmişti. Firari Bilal Hassan, iddialara göre göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas ve Hüssam A.'nın yardımlarıyla hızlı bir şekilde İstanbul'da çıkarıldı. Firari Bilal Hassan'ı Edirne'ye götüren Ammar Jarkas, İstanbul'a döndükten sonra yakalanmış ve terörist Ahlam Albashir ile birlikte tutuklanmıştı.

Firari Bilal Hassan'ın kaçışına Esenler'de eşyaları toplamakla ve taşımakla yardım eden, patlamanın ardından akşam saat 19.32'de İstanbul'da cep telefonunu kapatan ve kaçtığı Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen 1999 İdlip doğumlu Hüssam A.'nın İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri devam ediyor.