Her yerde aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

17 Yaşındaki Kerem Talha Şentük, 3 gün önce bir anda ortalıktan kayboldu. Kandıra İlçesi Bağırganlı'da bulunan ailesi, her yerde çocuklarını aradı. Ancak, kendisine ulaşamayınca güvenlik güçlerine başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından, kayıp ihbarı ile aranan Kerem'den acı haber ise akşam saatlerinde geldi. Kerem'in cansız bedeni Bağırganlı sahiline vurdu.

VATANDAŞLAR BULDU

Bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde Bağırganlı mevkiinde sahilde hareketsiz duran bir genç olduğunu gördü. Bir yandan yardıma koşan vatandaşlar diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

AİLE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontroller sonucu, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemeler devam ederken, cansız bedeni bulunan kişinin 3 gün önce kayıp olan Kerem Talha Şentürk olduğu belirlendi. Acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi.