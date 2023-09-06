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Giriş Tarihi: 6.9.2023 14:50

Her yerde aranıyordu! Mert’ten kahreden haber!

Balıkesir’de 23 yaşındaki Mert Merey, 3 Eylül gecesi evden çıktı. Bir daha da kendisinden alınamadı. Ekipler, bir otele yaptığı baskında korkunç manzara ile karşılaştı…

DHA
Her yerde aranıyordu! Mert’ten kahreden haber!

Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan ve geçici olarak beach club'ta çalışan 23 yaşndaki Mert Merey, 3 Eylül gecesi evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi, bulunması için jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.

Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinden Merey'in, Sarımsaklı mevkisinde devir işlemleri nedeniyle kapalı olan otelin yakınında olduğunu belirleyince söz konusu adrese baskın yapıldı. İnceleme sırasında kilitli bir odayı fark eden jandarma, şüphelenip, otelde görevli kişiye kapıyı açtırdı. Ekipler, burada Mert Merey'in cesedi ile karşılaştı. İlk incelemede, Merey'in tabanca ile vurulduğu ortaya çıktı.


Mert Merey'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Her yerde aranıyordu! Mert’ten kahreden haber!
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