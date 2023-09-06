Her yerde aranıyordu! Mert’ten kahreden haber!

Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinden Merey'in, Sarımsaklı mevkisinde devir işlemleri nedeniyle kapalı olan otelin yakınında olduğunu belirleyince söz konusu adrese baskın yapıldı. İnceleme sırasında kilitli bir odayı fark eden jandarma, şüphelenip, otelde görevli kişiye kapıyı açtırdı. Ekipler, burada Mert Merey'in cesedi ile karşılaştı. İlk incelemede, Merey'in tabanca ile vurulduğu ortaya çıktı.