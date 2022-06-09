Ölümün benim elimden olacak demişti! Esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldular: Dikkat çeken zehirli şırınga detayı...

"ZEHİRLİ ŞIRINGAYI SAPLARIM"

Bu sırada da İ.K'ye vurmaya devam eden İ.M.K. daha sonra eşinin eşyalarını bir valize koydu ve "Senin ölümün benim elimden olacak. Evden gidiyoruz" diyerek eşini kapıdan çıkarmaya çalıştı. Direnen kadını dövmeye devam eden İ.M.K. "Yanımda zehirli bir şırınga var. Benimle geleceksin. Gelmezsen bu şırıngayı sana saplarım ve anında ölürsün" tehdidiyle zorla arabaya bindirdi.

"ACILARINA SON VERECEĞİM"

Çanakkale istikametine doğru yola çıkan İ.M.K, araçta da şiddete devam etti. "Artık senin acılarına son vereceğim" diyen İ.M.K. Karakadı Köyü yakınlarında aracın kapısını açarak eşini araçtan itmeye çalıştı. İ.M.K. yaşanan arbede sırasında otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı.