Her yerde kar Bodrum’da bahar

Nisan ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yurdun bazı bölgelerinde kar sürprizi yaşandı. Yurdun birçok yerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Hal böyleyken gözde turizm merkezi Bodrum'da yazdan kalmam günler yaşanıyor. Hava sıcaklarının 25 derece civarında seyrettiği Bodrum'da Ortakent, Kumbahçe, Yalıkavak ve Gümbet gibi mahallelerde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, güzel havaları görünce kendini dışarı attı.

Sahillerde, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaptı, denize girenler oldu. Bazıları ise kafeteryalarda oturmayı tercih etti. Eşsiz manzara ve deniz havasıyla buluşan vatandaşlar, bu güzel gününde bol miktarda fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.