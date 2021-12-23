Her yerde kar var

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı yurt genelinde etkili olmaya başladı. Rize’de kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti, Trabzon’da 15 mahalle ulaşıma kapandı
İstanbul'un batısında etkili olan kar yağışı, dün kentin iç kesimlerinde de kendisini gösterdi. Sultangazi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan stantta ikram çeşmesinden vatandaşlara salep dağıtıldı. Sinop'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile bazı ilçelerde bugün eğitim öğretime ara verileceği bildirildi. Van'da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkilerken uçak seferlerinin de rötar yapmasına neden oldu. Rize'de önceki akşam başlayan kar yağışı yüksek kesimlerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü. Kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti. 12 ilçede 283 köy yolu da ulaşıma kapandı.
CAN DOSTLAR UNUTULMUYOR
Kar yağışı ile birlikte soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Düzce'de sokak hayvanları unutulmuyor. Belediye ekipleri, can dostlar için kentin farklı noktalarına mamalar bıraktı. Bartın'da da Kurucaşile Kaymakamlığı ve emniyet birimleri soğuk kış gününde sokakta yaşayan can dostlarını unutmadı ve onlar için mama bıraktı. Düzce Valiliği tarafından önceki gün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile Yığılca İlçesinde, yoğun kar yağışı sonrası ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
DOĞU DA KAR ALTINDA Tunceli'de kar yağışının ardından kapanan 7 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Öte yandan çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat yolu da yeniden ulaşıma açıldı. Bitlis'te kent merkezinde kar kalınlığı 75 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bölgenin tek kayak merkezi konumunda bulunan Karacadağ kayak sezonuna hazırlanıyor. Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ kayak merkezinde kar yağışı devam ederken kar yağışından dolayı yol açma çalışmaları iş makineleriyle devam ediyor.
TRABZON'DA KAR Trabzon'da önceki akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Trabzon büyükşehir belediye ekipleri iş makineleriyle kapalı olan mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürdü.