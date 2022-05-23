HERITAGE İstanbul, "Hafıza mekanları, müzeler: Mimari ve sergileme" projesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde

Kültürel miras bilincinin artması ve bu mirasın korunması gibi konuları kendisine sosyal misyon edinen ve bu misyon doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, kütüphanecilik fuar ve konferansı HERITAGE İSTANBUL, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında 19 uluslararası mimarı, 42 müze projesinin yer alacağı sergiye ve eş zamanlı olarak uluslararası mimarların konuşmacı olarak katılacağı konferanslara ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin tek, Avrupa'nın önde gelen kültürel miras etkinliği HERITAGE İSTANBUL, Türkiye'de ve uluslararası arenada ses getirecek konferans serisi ve sergisiyle 28 Mayıs itibari ile dünya müzeciliğinin kalbini İstanbul'da attıracak.