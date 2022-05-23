HERITAGE İstanbul, "Hafıza mekanları, müzeler: Mimari ve sergileme" projesi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde

Kültürel miras bilincinin artması ve bu mirasın korunması gibi konuları kendisine sosyal misyon edinen ve bu misyon doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, kütüphanecilik fuar ve konferansı HERITAGE İSTANBUL, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında 19 uluslararası mimarı, 42 müze projesinin yer alacağı sergiye ve eş zamanlı olarak uluslararası mimarların konuşmacı olarak katılacağı konferanslara ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin tek, Avrupa'nın önde gelen kültürel miras etkinliği HERITAGE İSTANBUL, Türkiye'de ve uluslararası arenada ses getirecek konferans serisi ve sergisiyle 28 Mayıs itibari ile dünya müzeciliğinin kalbini İstanbul'da attıracak.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında ağırlayacak olan HERITAGE İSTANBUL'a gelecek olan mimarlar ve mimarlık ofisleri:
Adeline Rispal, Ateliers Adeline Rispal Paris; Boris Micka, BMA Boris Micka Associates; Britta Nagel, Atelier Brückner Gmbh (Partner: Shirin Frangoul-Brückner, Uwe Brückner); David Chipperfield, David Chipperfield Architects; Roman Delugan & Elke Delugan Meisl, DMAA; Emre Arolat, EAA Emre Arolat Architecture; Prof. Dr. Francesca Brancaccio, B5 srl; Han Tümertekin, Atelier Han Tumertekin; Prof Dr. Hüsamettin Koçan, Baksı Müzesi, Kerem Erginoğlu Erginoğlu&Çalışlar; Mario Botta, Mario Botta Architetti; Murat Tabanlıoğlu, TA Tabanlıoğlu Architects; Rudy Ricciotti, Rudy Ricciotti Architecture; Rem Koolhaas, OMA (Partner: Iyko Alsaka); Selçuk Baz, Yalın Mimarlık; Suay Aksoy, ICOM; Tadao Ando, Tadao Ando Architect & Associates; Yama Karim, Studio Liebeskind New York (Partner: Daniel Libeskind); Yuki Ikeguchi, Kengo Kuma and Associates (Partner: Kengo Kuma); Prof. Dr. Zvi Efrat, Efrat Kowalsky Architects.
TG EXPO BİLGİ NOTU
2008 yılında "Think Global - Küresel Düşün" mottosuyla sektörde engin tecrübeye sahip profesyoneller tarafından uluslararası standartları Türkiye'ye kazandırmak amacıyla kurulan TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. birçok ilki gerçekleştirerek Türk fuarcılık sektörünün gelişimine destek veren yenilikçi bir marka olmuştur. Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinin uluslararası çatı derneği olan UFI ve dünya çapındaki kongre ve uluslararası toplantılar sektörünün en önemli birliklerinden biri olan ICCA'ya üyelikleri bulunan TG Expo, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışı fuarların milli katılım organizasyonlarını gerçekleştirmek üzere akredite bir şirkettir. 5 kıtada 35'ten fazla ülkede bireysel ya da milli katılım organizasyonları ve Türkiye'de anaorganizatörlüğünü üstlendiği fuarlar ile Türk firmalarının uluslararası pazarlarda ürünlerini tanıtmalarını ve ticaret hacimlerini genişletmelerini sağlamaktadır. TG Expo, sağlık, mobilya, inşaat, enerji gibi sektörlerde dünyanın en önemli uluslararası fuarlarının Türkiye katılımını üstlenmektedir. Fuara kadar olan tüm süreçlerde danışmanlık, teşviklerle ilgili bilgilendirme ve takip, nakliye, konaklama, seyahat ve vize alımına ilişkin bilgilendirme ve yönlendirmeler verdiği hizmetler arasındadır. Fuarcılık alanında profesyonel ekibiyle, ihracatçı firmalara uluslararası standartlarda fuarcılık deneyimi sunar. Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirmiş olan TG Expo tarafından düzenlenen Heritage projeleri arasında, Heritage İstanbul, Heritage Middle East yer alıyor. Ayrıca İstanbul Art Show, Güzellik&Bakım, ICCI gibi birçok uluslararası markaların sahibidir.