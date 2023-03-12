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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Herkes gitti sadece devletimiz kaldı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, depremzede kadının söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Depremzede kadın: Herkes gitti, sadece devletimiz kaldı. Cumhurbaşkanımız her şeyi yapacak inanıyorum

İHA
Herkes gitti sadece devletimiz kaldı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çadır kentleri ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, depremzedelerle bir araya gelerek acılarına ortak oldu. Bir depremzedeye istekleri olup olmadığını soran Başkan Bıyık, kadının verdiği cevap karşısında duygulandı. Evinin yıkıldığını söyleyen depremzede kadın, "Hangi birimize ev vereceksiniz? Bize, 'Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim?' demeniz bile yeterli. Bu çok güzel bir şey, teşekkür ediyoruz. Hepimize ev veremezsiniz, böyle bir isteğimiz de yok. Allah sizden razı olsun. Hep buradaydınız. Geçecek tabi ki, insan her şeye alışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her şeyi yapacak inanıyorum. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. O düşmesin ki biz rahat edelim. Herkes gitti, yardımseverler de gitti. Sadece devletimiz burada kaldı, Allah'ıma şükürler olsun. Kızılay geldi, her gün yemek getiriyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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Herkes gitti sadece devletimiz kaldı
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