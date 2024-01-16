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Giriş Tarihi: 16.1.2024 11:10

Herkes öldüğünü sandı: Sözlerini duyan şaştı kaldı!

Antalya’da dükkanında hareketsiz halde yatan Erol M.'yi gören komşuları hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri adeta zamanla yarıştı ve dükkanın kapısını açtı. Sağlıkçılar tarafından uyandırılan Erol M.’nin sözlerini duyan herkes şaştı kaldı: Ben ölmedim mi ya!

DHA
Herkes öldüğünü sandı: Sözlerini duyan şaştı kaldı!

Şaşkına çeviren olay saat 21.00 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164'üncü Sokak'ta meydana geldi. Dükkanda hareketsiz halde yatan Erol M.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, işletmenin kapısını, levyeyle açtı. İçeri giren sağlık ekibi, hareketsiz yatan Erol M.'nin nabzını kontrol edip, sonra yattığı yerden kaldırdı.


Sağlık ekibini karşısında gören Erol M., "Ben ölmedim mi ya" diye tepki verdi. Sağlıkçılar ise "Ölmedin, ölmedin" karşılığını verdi. Durumunun iyi ancak alkollü olduğu tespit edilen Erol M., ekiplere teşekkür etti. Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan sağlık ekibi, iş yerinden ayrıldı.

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Herkes öldüğünü sandı: Sözlerini duyan şaştı kaldı!
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