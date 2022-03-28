Herkes şaşırdı, trafik kitlendi!

Kocaeli'nde kentin bazı noktalarında bulunan rögar kapaklarında aniden yükselmeye başlayan dumanı gören vatandaşlar, bir hayli şaşırdı. Vatandaşın endişe ve şüphe duyarak yaptıkları ihbarlar üzerine, ekipler hemen olay yerine gelerek incelemede bulundu. İnceleme sonucu ortaya çıkan gerçek hem tebessüm ettirdi hem de vatandaşı rahatlattı.

YANGIN VEYA KİMYASAL ŞÜPHESİ

Kocaeli'de, belediye ekipleri tarafından yaz aylarının yaklaşması nedeniyle yapılan kanalizasyon ilaçlamaları esnasında, kanalın geçtiği noktalardan yukarıya çıkmaya başlayan duman, yangın ve kimyasal sızıntı şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İLAÇLAMA NEDENİYLE

Ekipler incelemelere başladığı esnada, dumanın görüldüğü noktalardan biri olan D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesi Seka Tünelinden de yoğun ihbar geldi. Olay yerine giden ekipler tünel içerisindeki trafiği keserek yapmış olduğu kontroller sonucu, olayın kanalizasyona yapılan ilaçlamalar sebebiyle yaşandığı belirlendi. Her ne kadar endişelenecek bir durum olmasa da, ilaçlama nedeniyle rögar kapaklarından çıkan dumanın tüneli kaplaması sebebiyle, dumanın tahliye edilmesi sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.