Herkesi duygulandıran Azerbaycan vatandaşı Türkiye’ye doğru yolda

Türkiye'deki depremzedelere ulaştırmak için Azerbaycan'dan yardım toplayan ve eski model arabasına yüklerken görüntülenen Azerbaycan vatandaşı Server Beşir Türkiye'ye geliyor.

FEDAKAR İSİM TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için dünya seferber olmuş durumda. Türkiye'ye yardım etmek için canla başla mücadele eden Azerbaycanlı soydaşlarımızın çabası ise göz yaşartıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere tedarik ettiği yardım malzemelerini eski model arabasına yüklerken görüntülenen Server Beşir isimli Azerbaycan vatandaşı Türkiye'ye geliyor. Beşir'in görüntüleri hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de gündem olmuş ve her iki ülke halkının da yüreklerini ısıtmıştı.