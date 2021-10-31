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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Herkesi uyardı ama kendisi koronadan öldü

İHA
Herkesi uyardı ama kendisi koronadan öldü
Kırıkkale Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yurdalan Eroğlu, Kovid-19 pandemisinin ilk başladığı gün, sosyal mesafeye dikkat çekmek için yakasına taktığı, "Tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı kartla vatandaşları tek tek uyarmıştı. Bir süre önce Eroğlu, aldığı tedbirlerle farkındalık oluşturmaya çalıştığı koronavirüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine 65 yaşındaki Yurdalan Erdoğlu, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede bir süre yoğun bakımda tedavi gören Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu'nun cenazesi, Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Herkesi uyardı ama kendisi koronadan öldü
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