‘Herkesin hatırlatma dozunu hatırlaması şart’

TEKİRDAĞÇorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla hatırlatma dozu aşılanma oranının yüzde 10'lara düştüğünü söyledi. Doğan, "Koronavirüs tedbirleri devam ederken hatırlatma dozu yüzde 50'lerdeydi. Toplumsal rehavet var. Vaka sayılarında artış olabilir. Özellikle insan yoğunluğunun olduğu ortamlarda tedbirli davranmak bizleri korur. Dünya ülkeleri artık birbirine çok yakın. Uzak Asya'da bir insan hapşırsa Avrupa'nın göbeğinde 'Acaba yeni bir varyant mı ortaya çıktı?' endişesi yaşanmakta" dedi.