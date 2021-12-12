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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Herkesin kahramanı

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MURAT ŞENGÜL MURAT ŞENGÜL
Herkesin kahramanı
Eyüpsultan'da yaşayan 42 yaşındaki Süleyman Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Düğmeciler Mahallesi'nden muhtar olmak için kolları sıvadı. Seçim öncesi 6 bin 500'den fazla ev ziyaretinde bulundu. En yakın rakibine bin 800 oy fark atarak, 20 bin nüfuslu mahalleye muhtar oldu. Seçildikten sonra ise neredeyse koltuğa oturmayı unuttu. Öncelikle ihtiyaç sahiplerinin dertleriyle dertlendi, küskünleri barıştırdı. Bulduğu kaynaklar ve hayırseverlerin destekleri ile mahallede ihtiyaç sahiplerine düzenli yardımlar başlattı.



BELEDİYE GİBİ ÇALIŞTI
Pandemi süreci ve Ramazan ayında 650 haneye ayni ve nakdi yardımlarda bulundu. 25 ihtiyaç sahibi ailenin her ay düzenli erzak ihtiyacını karşıladı. 305 aileye bin TL nakit, 730 TL de market kartı verdi. 15 öğrenciye online eğitime destek amaçlı tablet ve laptop dağıttı. 280 aileye kurban hissesi dağıtılmasını sağladı. Özverili çalışmalarıyla mahallede 7'den 70'e herkesin kahramanı olan Süleyman Özcan, mahalledeki gelişmeleri duyurmak, talep ve şikayetleri almak için 2 bin kişilik WhatsApp grupları kurdu. Aynı camide saf tutan 75 yaşındaki Nafi Lakuş ve Salih Kalkan'ın 9 yıllık küskünlüğüne de son verdi. SABAH muhabirleri ile mahallede gezintiye çıkan Özcan'ı gören vatandaşlar ise muhtara teşekkür ve memnuniyetini sundu.

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