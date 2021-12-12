Eyüpsultan'da yaşayan 42 yaşındakiSüleyman Özcan,2019 yerel seçimlerindeDüğmeciler Mahallesi'ndenmuhtar olmak için kollarısıvadı. Seçim öncesi 6 bin500'den fazla ev ziyaretindebulundu. En yakın rakibinebin 800 oy fark atarak,20 bin nüfuslu mahalleyemuhtar oldu. Seçildiktensonra ise neredeyse koltuğaoturmayı unuttu. Öncelikleihtiyaç sahiplerinin dertleriyledertlendi, küskünleribarıştırdı. Bulduğu kaynaklarve hayırseverlerin destekleriile mahallede ihtiyaçsahiplerine düzenliyardımlar başlattı.
BELEDİYE GİBİ ÇALIŞTI
Pandemi süreci ve Ramazan ayında 650 haneye ayni ve nakdi yardımlarda bulundu. 25 ihtiyaç sahibi ailenin her ay düzenli erzak ihtiyacını karşıladı. 305 aileye bin TL nakit, 730 TL de market kartı verdi. 15 öğrenciye online eğitime destek amaçlı tablet ve laptop dağıttı. 280 aileye kurban hissesi dağıtılmasını sağladı. Özverili çalışmalarıyla mahallede 7'den 70'e herkesin kahramanı olan Süleyman Özcan, mahalledeki gelişmeleri duyurmak, talep ve şikayetleri almak için 2 bin kişilik WhatsApp grupları kurdu. Aynı camide saf tutan 75 yaşındaki Nafi Lakuş ve Salih Kalkan'ın 9 yıllık küskünlüğüne de son verdi. SABAH muhabirleri ile mahallede gezintiye çıkan Özcan'ı gören vatandaşlar ise muhtara teşekkür ve memnuniyetini sundu.