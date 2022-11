Herkesin umudu kestiği Almina yeniden doğdu

Konya'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 8 aydır hasta odasında yaşayan üniversiteli Almina Aydemir, 21'inci yaş gününü hastane çalışanlarının sürpriziyle kutladı.Selçuk Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okuyan Almina Aydemir (21), 22 Mart'ta 4 arkadaşıyla otomobille gezerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Aydemir, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada geçirdiği 6 saatlik ameliyat sonrası 70 gün yoğun bakımda kaldı. Ardından 1 Haziran'da Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'ne sevk edilen Almina, burada da solunum cihazına bağlı tedavi gördü. Almina 7 ay bağlı yaşadığı yatağa ekim ayında veda etti. Fizyoterapi sayesinde yeniden ayağa kalkan Almina'yı annesi Nezahat Kelleci (51) bir an olsun yalnız bırakmadı. Hastane yönetimi, doktorları ve hemşireleri dün Almina'ya doğum günü sürprizi yaptı. 21'inci yaş günü için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Almina, "Beni çok mutlu ettiler. Bir an önce eski günlerime dönmeyi diliyorum" dedi.Aylardır kızının yanından bir an olsun ayrılmayan anne Kelleci duygu dolu anlar yaşadı. Kızının daha önce çalışıp kendi doğum günü pastasını kendisinin aldığını söyleyen Kelleci, "Bu sefer pastasını kendisi almak nasip olmadı. Ümidimizi hiçbir zaman kesmedik. Kızım 20 yaşında yeniden doğmuş gibi oldu. Altını bezledik, şırıngayla besledik. Yeniden doğdu, ikinci hayatı, ikinci şansı. Ölüp ölüp dirildik. İlk uyandırmaya gittiğimizde elini tuttum ve baş parmağıyla elimi gıdıkladı ve sıktı. O beni, ben onu görünce umut verdik birbirimize. Umudumu kesmedim. Hissediyordum. Almina, 16 Kasım'da 21 yaşına girdi ama gerçek doğumu ayağa kalktığı gün olacak. Gerçek doğum gününü ise ayağa kalktığı gün kutlayacağız. Yeni yaşam, yeni umutlar, sağlığına kavuşacak olması ve yürüyecek olması çok güzel bir duygu. Yavrum ayaklanacak yürüyecek ve evimize gideceğiz" diye konuştu.