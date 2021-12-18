HES kanalına araç uçtu: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre, Mülkbükü köyü civarında aracın suya kapıldığını gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi su altı kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda araca ulaşıldı. İçinde kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı. Suya kapılan F.Ö. ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra kanaldaki diğer genç M.Ş.'nin cansız bedeni bulundu. Ş'nin cenazesi hastane morguna götürüldü. Ş'yi arama esnasında dengesini kaybederek kanala düştüğü öğrenilen Amasya AFAD personeli M.D. de ağır yaralandı. D. kaldırıldığı, aynı hastanenin acil servisine hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.