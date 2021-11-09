Giriş Tarihi: 9.11.2021

Hesabına yanlışlıkla yatan 600 bin lirayı iade etti HAKAN GÖKKAYA

ATM’de, hesabında 600 bin lira görünce şoke olan Emre Akçeşme, bankayla irtibata geçip parayı sahibine iade etti. Akçeşme, “Ben yapılması gerekeni yaptım” dedi