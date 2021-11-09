Hesabına yanlışlıkla yatan 600 bin lirayı iade etti

Kırıkkale
'de, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) İtfaiye Amirliği'nde görev yapan 36 yaşındaki Emre Akçeşme, borçlarını kapatmak için bir süre önce otomobilini sattı. Sattığı otomobilinin parasını çekmek için ATM'ye giden Akçeşme, hesabında 600 bin lira olduğunu görünce şoke oldu. Tanımadığı bir kişi tarafından hesabına yatırılan yüklü miktardaki parayı gerçek sahibine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Bankada gerçekleştirilen işlemlerin ardından hata düzeltildi ve Akçeşme'nin hesabındaki para, sahibine iade edildi.
'BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE GÖRDÜK'
Yanlışlıkla hesabına gönderilen parayı gerçek sahibine iade eden Akçeşme, herkesin yapması gereken bir şeyi yaptığını belirterek, şunları söyledi: "Maddi problemlerimden dolayı aracımı sattım. Borçlarımı dağıtmak için bankamatikten para çekmeye geldim. Hesabıma girince yüksek miktarda para gördüm. Şoke oldum ne yapacağımı şaşırdım. Kendime ait olmayan parayı kullanamazdım. Şu ana kadar haram yemedik çok şükür. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Herkesin yapması gerekeni yaptık. Parayı sahibine iade ettik."