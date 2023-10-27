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Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:21

Hesabınız hackerlar ele geçirdi diyen kişiye inanıp 1 milyon kaptırdı

İstanbul Maltepe’de yaşayan 61 yaşındaki kadını telefon ile arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi “banka hesaplarınız hackerlar tarafından ele geçirildi, paraları bizim teslim alıp merkez bankasına vermemiz lazım” diyerek dolandırdı. Banka görevlisi olduğunu iddia eden şahsın yönlendirmelerine inanan yaşlı kadın B.C. tam 1 milyon liraya yakın parayı dolandırıcılara kaptırdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hesabınız hackerlar ele geçirdi diyen kişiye inanıp 1 milyon kaptırdı

Maltepe'de yaşayan emekli B.C'yi 17 Ekim 2023 günü banka görevlisi olduğunu söyleyen bir kişi arayarak, "Bütün banka hesaplarınız hackerlar tarafından kopyalandı hesaplarinizdaki parayı merkez bankasına atacağız sonra size iade edeceğiz" dedi. Korkuya kapılan B.C., bankacı olduğuna inandığı kişinin söylediklerine inanarak hesaplarında bulunan 930 bin TL'yi kendisine verilen hesaplara gönderdi.

Aradan bir süre geçmesine rağmen kendisini arayan soran olmayınca bankayı aradı. Banka böyle bir aramanın olmadığını, dolandırılmış olabileceğini söyleyince soluğu karakolda aldı. B.C'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Paraların gönderildiği hesapların İBAN numaralarının emniyette 2 suç kaydı olan Furkan A., (23) Abdulyasin G.(20) ve emniyette suç kaydı olan İsmail Y'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri önceki gün düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hesabınız hackerlar ele geçirdi diyen kişiye inanıp 1 milyon kaptırdı
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