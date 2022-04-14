Haberler Yaşam Haberleri Hesap ödemeyip havaya ateş açan şüpheliler adliyede
Giriş Tarihi: 14.4.2022 15:23 Son Güncelleme: 14.4.2022 16:04

Hesap ödemeyip havaya ateş açan şüpheliler adliyede

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Hesap ödemeyip havaya ateş açan şüpheliler adliyede

Elazığ'da, bir mekanda hesap ödemeyip çalışanları tehdit ederek havaya 4 el ateş açan 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, özel bir işletmeye gelen şüpheliler yeme-içme sonrasında hesap öderken mekana bir daha hesap ödemeyeceklerini, mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savurarak işyerinden çıktıkları esnada işyerinin önünde 4 el ateş ederek işletme sahiplerine korku salan şüpheliler için çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Ö.F.B., M.İ. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı
Fiyatlar üreticide düştü markette fiyat arttı
'Moskova' vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar; Yılan Adası ile bir ilişki var...
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Yeni istihdam programının detayları belli oldu
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
SON DAKİKA: Beşiktaşlı yıldız futbolcu Francisco Montero trafik kazası geçirdi
HDP’den önce siz esir aldınız
Hay için çıksın
Bakan Çavuşoğlu yanıtladı! Türkiye Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara katılacak mı?
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hesap ödemeyip havaya ateş açan şüpheliler adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA