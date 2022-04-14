Hesap ödemeyip havaya ateş açan şüpheliler adliyede

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, özel bir işletmeye gelen şüpheliler yeme-içme sonrasında hesap öderken mekana bir daha hesap ödemeyeceklerini, mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savurarak işyerinden çıktıkları esnada işyerinin önünde 4 el ateş ederek işletme sahiplerine korku salan şüpheliler için çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Ö.F.B., M.İ. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.