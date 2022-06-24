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Giriş Tarihi: 24.6.2022 11:29

Hesaptaki parayı beğenmeyince kredi çektiler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hesaptaki parayı beğenmeyince kredi çektiler

İstanbul Ataşehir’de kendisine ait devremülkü satmak için sözde müşterilerle bir ofiste buluşan Hasan Y. akıl almaz bir yöntemle dolandırıldı. Pazarlık için buluştuğu kişilerden Kadir K. Hasan Y.’nin cep telefonundaki mobil bankacılık hesabına girdi, hesaptaki parayı beğenmeyince hemen 59 bin liralık kredi başvurusu yaptı. Kısa sürede başvuru onaylandı yatan parayı da kardeşin hesabına geçti. Hasan Y. dolandırıldığını anlayınca şikayete koştu. Çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Kadir K. ve Sait K.’yı gözaltına aldı.

Ataşehir'de bir ofiste meydana gele olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hasan Y. elinde bulunan bir devremülkü satışa çıkardı. Kadir K. ve Sait K. bu alıcı olarak görüşmek istediler ve Hasan Y.'yi iş yerlerine davet ettiler. Bir süre pazarlık ettikten sonra sohbet koyulaştı. İddiaya göre Kadir K. para transferi bahanesiyle Hasan Y.'nin cep telefonunu alıp mobil bankacılık hesabına girdi.

KREDİ ÇEKİP HESAPLARINA AKTARDILAR

Ancak Kadir K.'nın niyeti başkaydı. Hesaptaolan parayı beğenmeyince hemen aklına ilginç bir fikir geldi. Mobil bankacılıktan kredi başvurusu yaptı. Kısa süre sonra 59 bin lira onaylandı ve para hesaba yattı. Kadir K. hemen hesaba yatan kredi miktarını Sait K.'nın hesabına geçirdi. Ardından da hiç bişey olmamış gibi telefonu Hasan Y'ye verdi.

2 ŞÜPHELİ YAKALADI

Hiçbir şeyden habersiz iş yerinden ayrılan Hasan Y. bankadan gelen mesajla şok oldu. Hemen durumu polise bildirip şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede Kadir K. ve Sait K.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hesaptaki parayı beğenmeyince kredi çektiler
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