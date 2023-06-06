Amasya’da heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı

Amasya ve çevresinde uzun zamandır etkili olan ve günlerdir devam eden sağanak yağış sonrası toprak suya doydu. Birçok noktada sel, su baskını ve heyelanlara neden olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Son olarak Taşova ilçesine bağlı Gökpınar Köyü mezrasında, sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan kameraya yansıdı. Aşırı yağış sebebiyle ağırlaşan toprak ve üzerinde bulunan ağaçlar, yola kaydı. Tonlarca ağırlıktaki toprağın ve üzerindeki ağaçların kayma anı bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı | Video