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Giriş Tarihi: 6.6.2023 17:04 Son Güncelleme: 6.6.2023 18:12

Amasya’da heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı

Amasya’nın Taşova ilçesinde heyelan anı bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Amasya’da heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı

Amasya ve çevresinde uzun zamandır etkili olan ve günlerdir devam eden sağanak yağış sonrası toprak suya doydu. Birçok noktada sel, su baskını ve heyelanlara neden olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Son olarak Taşova ilçesine bağlı Gökpınar Köyü mezrasında, sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan kameraya yansıdı. Aşırı yağış sebebiyle ağırlaşan toprak ve üzerinde bulunan ağaçlar, yola kaydı. Tonlarca ağırlıktaki toprağın ve üzerindeki ağaçların kayma anı bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı | Video

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Amasya’da heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı
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