Heyelan faciasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde yaşanan sel felaketi sonrası meydana gelen heyelanda, iki araçta mahsur kalan 4 kişi bulunuyordu.

Yolcu araçlarından birinde bulunan A.B. (63) ve M.A.S. (52) jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer araçta bulunan Nevzat Emer hayatını kaybetti ve yanında bulunan Zuliye Emer ise yaralandı.

Olayın ardından bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor. Heyelan felaketi sonrası yaşanan bu acı olay yürekleri burktu.