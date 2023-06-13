Haberler Yaşam Haberleri Heyelan faciasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Giriş Tarihi: 13.6.2023 21:19 Son Güncelleme: 13.6.2023 21:43

Heyelan faciasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar'da heyelan faciasında ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

Gökhan KOCAASLAN
Heyelan faciasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde yaşanan sel felaketi sonrası meydana gelen heyelanda, iki araçta mahsur kalan 4 kişi bulunuyordu.

Yolcu araçlarından birinde bulunan A.B. (63) ve M.A.S. (52) jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer araçta bulunan Nevzat Emer hayatını kaybetti ve yanında bulunan Zuliye Emer ise yaralandı.

Olayın ardından bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor. Heyelan felaketi sonrası yaşanan bu acı olay yürekleri burktu.

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Heyelan faciasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
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