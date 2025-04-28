Heyelan faciasında tutuklama

Samsun-Ordu karayolunda bir akaryakıt istasyonunda önceki akşam toprak kayması meydana gelmiş ve kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem (36) ve çocukları Alya (7) ile Açelya Lina Kaya (5) hayatını kaybetmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. (62) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, istasyonun sahibi Z.G. (70) 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. Kaya ailesinin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan memleketleri Samsun'a taşındığı ve baba Adem Kaya'nın bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenildi. Baba ve kızları için Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Faciadan yaralı olarak kurtulan anne Çiğdem Kaya da cenazeye ambulansla getirildi. Cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından baba ve iki minik kızı toprağa verildi. Bu arada, heyelanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgedeki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.