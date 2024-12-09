Heyelan sahasında 28 plakalı araç aranıyor

Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanda tünele 28 plakalı aracın girişinin olduğu çıkışının olmaması üzerine heyelan bölgesinde Dron ile arama çalışması başladı. Heyelanda 28 plakalı bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüneldeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında 28 plakalı bir otomobilin tünelde kaydının olduğu ancak çıkışının olmadığı belirlendi.

GİRİŞ VAR ÇIKIŞ YOK

Yolun açılan kısmında dün herhangi bir araç çıkmazken, trafiğe açılmayan şeritte ve deniz tarafında toprak altında havadan dron ile alan taraması yapıldı. Toprak altında otomobile ait bir metal taraması yapılırken, uzman hassas burunlu köpekler de arama çalışmalarına katıldı. Aramalarda şuana kadar bir bulguya rastlanılmadı.

AİLELER BÖLGEYE GELDİ

Giresun'un Bulancak ilçesinden Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan 4 genç Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın, Murat Turhan ve Görkem Özdemir olduğu öğrenildi. Gençlerden haber alamayan aileleri bölgeye geldi, aileler çocuklarının Gürcistan'a telefon almak için gittiklerini çocuklarına ulaşamadıklarını söylediler.