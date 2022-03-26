“Heyelan ve sel açısından önümüzdeki 5 ay çok kritik!”

Karadeniz'de önümüzdeki 5 aylık dönemde mevsime bağlı sel ve heyelanlar oluşabileceğini ifade eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, SABAH'a konuştu. Prof. Dr. Bektaş, "Bölgede heyelanları tetikleyen ana faktörlerin yer çekimi ve yağmur sularından dolayı kitle hareketleri gelişmektedir. Doğu Karadeniz dağları bir taraftan yükselirken, kuzeye bakan yamaçları da heyelanlar ve yer çekiminin etkisiyle çökmektedir. Bu iki olay dağ kuşağının çökmesi olarak biliniyor. Karadeniz dağları yılda 0.6 mm yükselirken, aynı zamanda ise kuzey yamaçları heyelanlar ve gravite faylarıyla çökmektedir. Bu iki olay heyelan, kaya düşmesi ve diğer kitle hareketlerinin temel nedenidir. Doğal olayları doğal afetlere dönüştüren ise bizleriz. Bunun için mevcut yasa ve yönetmenlikler titiz bir şekilde uygulanması gerekmektedir" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 AY ÇOK RİSKLİ

Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, kar sularının ani ve hızlı erimesi sonucu çığ ve heyelanlara yol açıyor. Trabzon, Ordu, Samsun ve Rize'de son 2 ayda ise birçok noktada kaya düşmesi sonucu heyelanlarda artış yaşanıyor. Sel ve heyelanlara karşı önümüzdeki 5 ayın kritik olduğuna dikkat çeken Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Önümüzdeki 5 ay sel ve heyelan açısından son derece kritik aylardır. Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etki göstermesi nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir çok noktada görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı, son haftalarda ise mevsim normallerinin altında yoğun kar ve yağmur yağışları görüldü. Özellikle Mart ayında bölgeye düşen yoğun kar, Trabzon, Ordu, Samsun ve Rize'de ki birçok noktada kaya düşmesi ve heyelanların oluşmasında artış görüldü. Bölgede bulunan bazı illerde ise kar yağışı sonrası karın ani erimesi ve toprağın yumuşamasıyla heyelanlar oluştu. Heyelanda tarım arazileri ile istinat duvarları yıkılan kent merkezlerinde yamaca yakın site ve binalarda da hasar oluştu. Bölgenin zorlu coğrafyasındaki tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesinin yanı sıra riskli istinat duvarlarının gözden geçirilip, güçlendirilmesi gerekmektedir",dedi.