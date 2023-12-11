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Giriş Tarihi: 11.12.2023 16:39 Son Güncelleme: 11.12.2023 16:43

Heyelanda hayatlarını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Asma Mahallesi Tulumba Sokak’ta Cumartesi günü akşamı meydana gelen heyelanda evlerinin üzerine toprak kayması sonucu hayatlarını kaybeden Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandılar.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Heyelanda hayatlarını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta Cumartesi günü akşamı meydana gelen heyelanda evlerinin üzerine toprak kayması sonucu hayatlarını kaybeden Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandılar. 9 Aralık Cumartesi günü akşam meydana gelen ve ardından heyelan alanına Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri yardıma gelirken, ikinci heyelandan sonra yaklaşık 18 kişi ve iş makineleri de toprak altında kalmıştı.

Toprak altında kalan ekipler çıkarılarak hastanelerde tedavi altına alınırken, anne ve oğlu bir gün sonra enkaz altından çıkarılmışlardı. Heyelanda hayatlarını kaybeden Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar, için Zonguldak'ın Asma Mahallesinde Geylani Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazında düzenlenen cenaze töreninde namazı Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun kıldırırken, cenazeye, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, CHP Zonguldak Belediye Başkan aday adayı Fırat Birkan, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve Çakar ailesinin yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Perihan Çakar ve Sait Çakar, aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildiler.

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Heyelanda hayatlarını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
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