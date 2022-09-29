Heykellerin içinde 4 bin sikke ele geçirildi

4 BİN ADET SİKKE VE 27 TARİHİ ESER

Yurtdışına kaçırılmak istenen alçıdan yapılmış heykeller içerisine gizlenmiş vaziyette 4 bin adet sikke ile 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Arkeoloji Müze Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre, ele geçirilen tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3'kişiden 1'i tutuklandı