Heykellerin içinde 4 bin sikke ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ihraç edilen gönderilere ilişkin yaptığı kapsamlı çalışmalarda İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bekleyen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde firma tarafından tekstil ürünü olarak beyan edilen eşya, x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinin firma tarafından beyan edilen tekstil malzemeleri ile uyumlu olmadığının görülmesi üzerine gönderiler detaylı kontrol edilmek üzere açıldı.
4 BİN ADET SİKKE VE 27 TARİHİ ESER
Yurtdışına kaçırılmak istenen alçıdan yapılmış heykeller içerisine gizlenmiş vaziyette 4 bin adet sikke ile 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Arkeoloji Müze Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre, ele geçirilen tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3'kişiden 1'i tutuklandı