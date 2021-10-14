Hiç görmediği babasının cinayeti 17 yıl sonra çözüldü: Emniyet Müdürüyle bir araya geldi

"DEVLET ASLA UNUTMAZ"

Cinayet'e kurban giden Özdemir'i ailesi ve babası öldürüldüğünde henüz dünyaya gelmemiş olan kızı, gelişmelerin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından makamında ağırlandı. Tipioğlu, o ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden, 'Devlet asla unutmaz' başlığı ile paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"2004 yılında Kartepe'de işlenen faili meçhul cinayet, arkadaşlarımızın dosyayı yeniden incelemeleri sonucu çözüldü. Babası cinayete kurban gittiğinde henüz annesinin karnında olan kızımızın, ailesinin, kamunun ve bizim vicdanımız huzur buldu…"