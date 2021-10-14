Hiç görmediği babasının cinayeti 17 yıl sonra çözüldü: Emniyet Müdürüyle bir araya geldi

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Tepecik Mahallesinde 2004 yılında korkunç bir cinayet işlendi. Bir firmada plasiyer olarak çalışan ve Henüz 28 yaşında olan Murat Özdemir, boğazı kesilip defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri cinayet ile ilgili herhangi bir ize veya şüpheliye ulaşamadı. Beldelerin birleşmesi sonrası olay yeri polis bölgesine geçen dosya, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından yaklaşık 5 ay önce tekrar incelenmeye başladı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Cinayet büro dedektifleri dosyayı inceledikten sonra öncelikle cinayete kurban giden Murat Özdemir'in ailesi ve yakın çevresindeki isimler ile görüştü. Devam eden incelemelerde cinayetin işlendiği Perşembe günün Plasiyerlerde para toplama günü olduğunu ve cinayetin para için işlenmiş olabileceği ihtimali araştırılmaya başladı. Tarih çok eski olsa da Özdemir'n olay günü evden çıkışından olayın yaşandığı en yakın saatte kadar dolaştığı yerlerden ulaşılabilen iş yerlerine ulaşılarak bilgilerine başvuruldu. Ulaşılan kişilerden alınan bilgiler doğrultusunda, Özdemir'in normalde aracına hiçbir şekilde tanımadığı kişileri almadığı, ancak olay günü araçta bir başkasının daha bulunduğu tespit edildi.
Yapılan araştırmalar sonucu o gün araçta bulunan kişinin daha önce Özdemir'in çalıştığı firmada çalışan ve olaydan 6 ay gibi kısa bir süre önce işten ayrıldığı öğrenilen muhasebeci M.Ş olduğu belirlendi. Olay günü Özdemir'in tahsilat yaptığı ve yanında bulunan çantada paralar ile çek ve seneler olduğu öğrenildi. Polis topladığı tüm bilgiler ve sonrasında elde edilen deliller doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen muhasebeci M.Ş. (43) ve onun suç ortağı olduğu değerlendirilen H.F. (61) gözaltına aldı. Olayı toplanan tahsilat paraları için gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheliler sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.
"DEVLET ASLA UNUTMAZ"
Cinayet'e kurban giden Özdemir'i ailesi ve babası öldürüldüğünde henüz dünyaya gelmemiş olan kızı, gelişmelerin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından makamında ağırlandı. Tipioğlu, o ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden, 'Devlet asla unutmaz' başlığı ile paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"2004 yılında Kartepe'de işlenen faili meçhul cinayet, arkadaşlarımızın dosyayı yeniden incelemeleri sonucu çözüldü. Babası cinayete kurban gittiğinde henüz annesinin karnında olan kızımızın, ailesinin, kamunun ve bizim vicdanımız huzur buldu…"